Seit einigen Monaten sind Schulen und Kitas wieder geöffnet. Freizeitsportler können wieder in Fitnessstudios, Turnhallen und Schwimmbädern trainieren, Menschen in Restaurants und Cafés oder im privaten Umfeld zusammenkommen. Für viele Erkältungserreger bedeutet das nach eineinhalb Jahren Pandemie nun erneut freie Bahn. In ihrem wöchentlichen Influenza-Bericht stellen die Epidemiologen vom Robert Koch-Institut für die Woche bis zum 5. November eine Quote von Neuinfektionen mit Atemwegserregern von rund 5,5 Prozent fest. Das entspricht einer Sieben-Tages-Inzidenz von 5.500, oder etwa 4,6 Millionen neue akute Atemwegserkrankungen in einer Woche – hochgerechnet, unabhängig vom Arztbesuch. Die Neuansteckungen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 sind hier bereits eingeschlossen.