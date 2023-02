Sie sind klein, ganz weiß und außerordentlich schlau: Goffinkakadus stammen vom Archipel der Tanimbar-Inseln in Indonesien. In Gefangenschaft gehalten stellen sie selbstständig Werkzeuge her und benutzen diese auch. Eine Untersuchung mit wild gefangenen Tieren zeigte, dass sie bis zu drei verschiedene Werkzeuge nutzen, um an ihr Futter zu kommen – in diesem Fall die Samen einer Frucht. Aber sehen die Kakadus ihre Werkzeuge auch als eine Art "Set"? Oder entscheiden sie sich immer erst für ein neues Werkzeug, wenn sich die Aufgabe so entwickelt, dass das bisherige nicht mehr funktioniert?