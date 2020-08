In Hollywood-Produktion wie "Falling Down" oder "The Wire" wird das Phänomen thematisiert und viele haben es wohl auch schon mal am eigenen Körper erlebt: Bei großer Hitze werden wir aggressiver. Dies wurde in früheren Studien bereits bewiesen.



Dass extreme Temperaturen aber auch extreme Gewalt bis hin zu Morden begünstigen, war bisher umstritten. Daten, die im klimatisch vielfältigen Russland erhoben und vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg ausgewertet wurden, legen dies nun aber nahe. Laut der Studie, die im wirtschaftswissenschaftlichen Fachjournal "Economic Inquiry" veröffentlicht wurde, ereignen sich in Russland an heißen Tagen mehr Morde und andere Tötungsdelikte.