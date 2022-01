An dieser Stelle wird es interessant: Normalerweise bedingen sich Bildung und finanzielle Lage. Und finanziell Gutgestellte können sich demnach ein privates Kfz leisten, eigentlich. Im innerstädtischen Verkehr müsste das in etwa gleich schnell oder schneller als das Fahrrad sein, komfortabler ist es zweifelsfrei (auch wenn eingefleischte Pedalritter*innen einen gut eingefahrenen Ledersattel immer einem ordentlich gepolsterten Autosessel mit Sitzheizung vorziehen werden). Reisende wählen ihr Transportmittel aber nicht nur nach Kosten und Reisezeit aus. Sondern auch nach seinem Symbolcharakter und der Botschaft, die es sendet.

Belehren geht über materiellen Stauts

Vielleicht ist es auch der innere Trieb der Gelehrten, ihre Mitmenschen zu belehren. Mit dem Finger zu zeigen – auf sich als gutes Vorbild, auf andere, die noch die vergangene Welt des motorisierten Individualverkehrs leben. Mit dem Finger zu zeigen ist doof, ein Vorbild sein aber keine so schlechte Idee: Hudde zufolge könnte das Fahrrad als kostengünstiges, gesundes Fortbewegungsmittel weniger privilegierten Menschen mit niedrigerem Bildungsstand helfen, gesünder zu leben und mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu haben. Hier seien aber auch Verkehrsplaner*innen gefragt: Die Verbesserung für den Rad- und damit einhergehende Verschlechterung für den Autoverkehr komme vor allem eher höher Gebildeten zu Gute, so der Soziologe. Urbanes Radeln: Hauptsache Lenker mit Hörnchen. Bildrechte: IMAGO / Westend61

Allerdings, und auch das gehört zur Wahrheit dazu: Radfahren ist nicht unbedingt günstiger geworden und längst keine Discount-Mobilität mehr. Der Fahrradboom geht mit einer stetig wachsenden Zahl an Pedelecs einher, gemeinhin als E-Bikes bekannt. Und da muss es nicht mal ein Flagschiffmodell sein, um fürs Neurad so viel auszugeben wie für ein kleines gebrauchtes Kfz. Interessant ist auch die Kategorie innerhalb der Biobikes – also der stinknormalen Fahrräder –, die neben den E-Bikes als einzige Gruppe zulegen konnte: Rennräder, Gravel- und Fitnessbikes, Hauptsache mit Hörnchen-Lenker. Wenn Sie mal durch bildungsbürgerliche Szeneviertel flaniert sind, wird Ihnen aufgefallen sein, dass sich Rennräder auch bei Menschen großer Beliebtheit erfreuen, die so gar nicht nach Tour de France aussehen. Ebenso Gravelbikes – quasi des Beste aus den beiden Rennrad- und Mountainbike-Welten vereint – lassen sich seit einigen Jahren nicht nur auf Kies-Untergrund hervorragend schaufahren. Es sind Fahrradkategorien, die in der Regel nicht der Discount-Klasse zugeordnet werden.

Der Boom ist ein E-Bike-Boom

Und der Boom (der teuren Radl) hält an. Nicht nur auf Grund der Pandemie. Sondern vor allem trotz der Pandemie, muss man sagen. Von Produktions- und Lieferkettenproblemen ist auch die Branche betroffen. Apropos Branche: Der Großteil der Räder wird nach wie vor über den Fachhandel abgesetzt, der gelernte Ort für eher höherpreisige Zweiräder. SB-Warenhäuser und Baumärkte, wo Räder in der Regel günstig zu erstehen sind, haben kontinuierlich an Absatz verloren (und ihren Anteil an den Onlinehandel abgegeben). Nicht nur die teuren Räder aus höherpreisigen Läden liegen anteilig vorn, auch die teuren Räder selbst sind teurer geworden. So lag der mittlere Preis für ein Pedelec mit 2.800 Euro im Jahr 2020 vierhundert Euro höher als noch 2019. Einen gleichen Anstieg gibt es bei Rennrädern, deren mittlerer Preis bei 2.300 Euro liegt.