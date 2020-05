Corona hat unser alltägliches Leben auf den Kopf gestellt und dazu gehört auch die Art, wie wir uns fortbewegen. Eine Studie aus Dresden konnte zeigen, dass die Menschen weniger Bus und Bahn fahren, dafür jetzt wieder vermehrt aufs Fahrrad steigen. Ist das aber nur eine kurzfristige Änderung oder bleibt uns aus der Corona-Zeit etwas erhalten? Wie sieht Mobilität in zehn Jahren aus?



Wie werden wir uns in zehn Jahren fortbewegen? Zunächst Mal weniger, sagt der Mobilitätsforscher Andreas Knie, Professor am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Ein Grund: Die Erfahrungen durch Corona.