Verkehr ohne Ende oder Verkehrswende? Wie unsere Mobilität nachhaltiger werden kann

Schätzungen zufolge werden auch 2030 noch weit über 30 Millionen fossile Verbrenner unterwegs sein. Hier spricht sich die Nationale Plattform Mobilität für die Förderung alternativer Kraftstoffe aus: "Das beginnt bei biobasierten Kraftstoffen, also alle die, die aus Abfällen gewonnen werden." Denn niemand wolle die Diskussion "Tank oder Teller" wieder aufmachen, so Kagermann, also die Diskussion darüber, dass Biokraftstoffe Anbauflächen beanspruchen, die dann nicht für die Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung stehen. Da sei Konsens darüber.

Bildrechte: NPM Da gibt es ein ganz schönes Potenzial, weil natürlich biobasierte Kraftstoffe bereits am Markt sind durch Beimischung, das sieht man ja an jeder Tankstelle. Und man könnte leicht diese Beimischungsquote erhöhen. Ich sag jetzt mal vielleicht auf 20 Prozent oder 25 Prozent. Das würde mit den heutigen Motoren ohne Weiteres gehen. Henning Kagermann NPM

Man könnte die bestehende Infrastruktur weiter nutzen und trotzdem die Emissionen der vorhandenen Verbrenner senken. Bis zu zehn Millionen Tonnen CO2 könnten biomassebasierte Kraftstoffe einsparen. Sie sollen laut NPM der Forschung und Industrie Zeit einräumen, um die Produktion von strombasierten Kraftstoffen hochzufahren. Dabei werden Wasser und CO2 mittels Strom in Benzin umgewandelt (Power-To-Gas, Power-to-Methanol, Power-to-Liquid). Die sind kompatibel mit heutigen Autos und Tankstellen und weitgehend klimaneutral, wenn der eingesetzte Strom sauber ist. Die NPM sieht hier ebenfalls ein Einsparpotenzial von bis zu zehn Millionen Tonnen CO2. Zählt man Innovationen im Güterverkehr auf der Straße hinzu, also beispielsweise elektrisch betriebene Lkws, könnten die Einsparungen von Treibhausgasemissionen allein durch alternative Antriebe oder Fahrzeuge immens sein.

Power-To-X – nix als heiße Luft?

Gerade die alternativen Kraftstoffe gelten manchen Expertinnen und Experten jedoch als falscher Weg für den Straßenverkehr: "Die gesamten Flächen von Deutschland und darüber hinaus werden gar nicht ausreichen, um den Energiebedarf decken zu können. Bei den strombasierten Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien ist der Haken an der Sache, dass die Herstellung von diesen Kraftstoffen unheimlich viel Energie braucht. Kraftstoffe wie Power-To-X sollten in den Verkehrsträgern eingesetzt werden, wo wir bisher keine andere Möglichkeit sehen, also im Flugverkehr und bei Schiffen", so Katrin Dziekan.

Die gesamten Flächen von Deutschland und darüber hinaus werden gar nicht ausreichen, um den Energiebedarf decken zu können. Katrin Dziekan

Vorsprung durch Politik

Neben der technologischen Entwicklung gilt die Gesetzgebung als größter Hebel zum Klimaschutz. In Deutschland existieren zahlreiche steuerliche und gesetzliche Rahmen, die klimaschädliches Verhalten im Verkehr fördern: "Was wir dringend brauchen, ist eine stärkere Besteuerung von klimaunverträglichen Fahrzeugen über die Kfz-Steuer, aber auch in der Nutzung durch einen höheren CO2-Preis und die Abschaffung der Dieselsubventionen und auch eine Reform der Dienstwagenbesteuerung", fordert Christian Hochfeld.

Wir müssen die Signale setzen, dass sich klimaverträgliches Verhalten bei den Pkw rechnet und dass sich klimaunverträgliches Verhalten auch stärker im Geldbeutel niederschlägt. Christian Hochfeld Agora Verkehrswende

De Facto entgehen dem Staat aktuell Jahr für Jahr sieben Milliarden Euro, weil Diesel deutlich günstiger besteuert wird als Benzin. Das Dienstwagenprivileg, das ein von der Firma gestelltes Auto sehr günstig besteuert, bietet Anreize für Vielfahrerei. "Die Nutzung von Dienstwagen wird steuerlich gefördert und das ist eigentlich nicht einsichtig. Warum soll die Krankenschwester oder der Mann an der Supermarktkasse Menschen mit guten Einkommen auch noch den Pkw-Kauf und die Pkw-Nutzung mitfinanzieren", kritisiert Hochfeld. Pkw werden in Deutschland nicht ausreichend an der Höhe ihres CO2-Ausstoßes besteuert, bemängelt das Umweltbundesamt. Andere Länder, wie etwa die Niederlande, haben durch steuerliche Regulierungen deutlich kleinere und klimafreundlichere Autos auf ihren Straßen. Auch ein Tempolimit kann die Emissionen senken.

Und dann kommt noch der Lärm dazu

Außerdem gilt unser aktuelles Verkehrssystem als sozial ungerecht. Ein Beispiel: Wer erzeugt eigentlich Verkehrslärm und wer ist ihm ausgesetzt? "Wir wissen durch etliche Studien, dass gerade an den hochbelasteten und lärmverseuchten großen Einfallstraßen in Städten eigentlich die geringerverdienenden Menschen wohnen müssen. Und das die, die den Verkehr und den Lärm machen, häufig aus dem Umland einpendeln und da die großen Fahrzeuge haben", erklärt Katrin Dziekan.

Auch seien die Preise im Öffentlichen Nahverkehr, von dem besonders ärmere Menschen abhängig sind, deutlich stärker gestiegen als Preise für private Autos: "Mit einer Verkehrswende könnten wir es schaffen, sowohl soziale Gerechtigkeit auszubauen als auch die Umweltverträglichkeit des Verkehrs zu verbessern. Das heißt: Stärkung des Umweltverbundes, Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu fairen, angemessenen, attraktiven Preisen und den privaten Pkw-Verkehr ein Stück weit zurückdrängen und auch eine gewisse Verursachergerechtigkeit herstellen".

Bildrechte: imago/Jochen Tack Das Umweltbundesamt sieht insgesamt bis zu 26 Millionen Tonnen Einsparpotenzial durch die Anpassung von Steuern, Gesetzen und Geschwindigkeiten im Verkehr. Gemeinsam mit dem Antriebswechsel der Fahrzeuge könnte so das Ziel von 95 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr 2030 in greifbare Nähe kommen.

Ausblick