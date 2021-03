Und was haben wir aus den mehr als 100 Faktenchecks gelernt? "Corona habe die Entstehung und Verbreitung von Falschinformationen massiv befeuert und in meinen Augen auch den Umgang im Netz aggressiver gemacht", antwortet Evelyn Miksch. "Dagegen etwas zu tun, erfordert deutlich mehr Engagement von Seitenbetreibern in den sozialen Netzwerken, aber auch von uns allen. Denn das Schweigen der demokratischen Mehrheit, macht die Minderheit, die an Verschwörungstheorien glaubt und Fake-News verbreitet, nur lauter."