❌ Stimmt nicht: Mehr Herzinfarkte nach COVID-19-Schutzimpfung

Nach Veröffentlichungen von gesundheitlichen Folgen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 erwidern Impfskeptiker*innen gern, dass diese aufgrund der Immunisierung mit einem mRNA-Impfstoff hervorgerufen worden seien. So wird behauptet, dass es wegen der Corona-Impfung mehr Herzinfarkte und Schlaganfälle gebe. Ein Abstract, welches hierfür als Beweis herangezogen wird, konnte mittlerweile durch eine große Kohortenstudie widerlegt werden. Fachmediziner*innen sehen bisher keine wissenschaftliche Grundlage und keinerlei Evidenz, dass es nach einer Impfung vermehrt zu Infarkten oder Schlaganfällen kommt. Auch die „Observed-versus-Expected Analyse“ des Paul-Ehrlich-Instituts zeigt, dass die Anzahl an Herzinfarkten, die in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung gemeldet wurde, innerhalb des statistisch zu erwartenden Bereichs liegen.