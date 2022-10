❌ Stimmt nicht: Endometriose: Starker Befall = große Schmerzen

Bildrechte: IMAGO images/ Shotshop/ colourbox/ MDR

Jährlich erkranken etwa 40.000 Frauen an Endometriose. Bei dieser Erkrankung wächst Gewebe, wo es nicht hingehört. Es ähnelt dem der Gebärmutterschleimhaut und kann außerhalb der Gebärmutter Zysten und Entzündungen verursachen – beispielsweise im Becken, an Blase, Bauchfell, Darm, Nabel, Zwerchfell und selten sogar in Lunge oder Leber. Endometriose gilt zwar als gutartig, doch sie verursacht oft großes Leid. So können befallene Organe in ihrer Funktion beeinträchtigt oder sogar zerstört werden. Dies kann mit starken Schmerzen einhergehen. Jedoch besteht kein Zusammenhang zwischen der Ausprägung der Endometriose und der Stärke der Beschwerden. Denn es gibt auch Patientinnen, die ihre Erkrankung nicht bemerken und völlig frei von Beschwerden leben. Der Endometriose-Befund wird dann – wenn überhaupt – nur durch Zufall entdeckt.