❌ Stimmt nicht: Gendern hat keine positiven Effekte

Ob Genderzeichen, Feminisierung oder Neutralisierung: Es gibt nicht die eine Art zu gendern. Zudem ist es nichts Neues, denn bereits im Mittel- alter wurden in einigen Schriftstücken explizit beide [bimodalen] Geschlechter erwähnt. Studien zeigen: Durch das Gendern werden Frauen sichtbarer und Kinder trauen sich mehr Berufe zu. Auch über Geschlechterrollen wird dadurch viel mehr nachgedacht. Gendern kann somit positive Effekte haben und zu mehr Gleichberechtigung beitragen. Aber: Die Wissenschaft untersucht zwar die Effekte von Sprache und leitet daraus Empfehlungen ab. Was sich am Ende durchsetzen wird, entscheiden wir selbst und jede einzelne Person für sich.