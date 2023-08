✔️ Stimmt: Hitzesommer forderte Zehntausende Tote

Derzeit leiden wieder große Teile Südeuropas unter einer Hitzewelle. In einer spanischen Studie wurde nun untersucht, welche Folgen der Rekordsommer 2022 hatte. Demnach starben zwischen dem 30. Mai und dem 4. September vergangenen Jahres insgesamt 61.672 Menschen durch die hohen Temperaturen. Dafür wurden Daten der statistischen Behörden der EU und der Mitgliedsländer aus den Jahren 2015 bis 2022 zusammengetragen, wobei in diesem Zeitraum über 45 Million von insgesamt 543 Millionen Menschen in 35 Staaten starben. Diese Zahlen kombinierten die Statistiker mit den lokal gemessenen Temperaturen der einzelnen europäischen Regionen. Hier zeigte sich ein starker Zusammenhang: Je heißer es war, desto mehr starben vor allem die alten Menschen. Am stärksten betroffen war die Mittelmeerregion

Quelle: Ballester et al.: Heat-related mortality in Europe during the summer of 2022