✔️ Stimmt: Ostern: Es gibt Hasen, die tatsächlich Eier legen

Okay, okay, ein wenig ist das natürlich Auslegungssache – zumindest was den "Hasen" betrifft. Eigentlich meinen wir nämlich den Cyclopterus lumpus, einen Fisch. Der als "Seehase" bekannte Kiemenatmer kommt im Nordatlantik, in der Nordsee und in der Ostsee vor. Da die Laichzeit, also der Zeitraum der Eierablage, zwischen Februar und Mai liegt, legt dieser "falsche Hase" auch Eier zu Ostern. Der Laich ist zunächst gelb-rot und färbt sich später grünlich. Es gibt ungefähr 25 verschiedene Seehasen-Arten und alle leben in den kalten Meeren der Nordhalbkugel. Dort leben sie in 20 bis 200 Metern Tiefe, wo sie Stellen mit felsigen, harten Böden bevorzugen. Die Fische werden zwischen 30 und 60 Zentimeter groß – wobei die Weibchen die größeren Maße haben.