❌ Stimmt nicht: Das Long-/Post-Covid Syndrom ist psychisch

Laut WHO handelt es sich um eine Post-COVID-Erkrankung, wenn Symptome auch noch zwölf Wochen nach der Akutinfektion mit dem SARS-Cov-2 bestehen. Die Unterscheidung zwischen Long- und Post- COVID ist nach Expert*innen-Sicht eine rein zeitliche und die Krankheitszeichen vergleichbar. Zu den Symptomen zählen: Belastungsintoleranz mit Atemnot, kognitive Beeinträchtigung und Konzentrationsstörungen (zusammen Post-Exertional-Malaise PEM). Auch die ME/CFS kann als Krankheitsbild auftreten – ME für "Myalgische Enzephalomyelitis" (Gehirn- u. Rückenmarkentzündung), CFS für „Chronic Fatigue Syndrom" (Chronisches Erschöpfungs- o. Müdigkeitssyndrom). Letzteres sei in der Medizin teilweise ignoriert oder als psychosomatisch eingestuft worden – so der Neurologe Dr. Michael Stingl im Interview mit dem #Faktenfuchs. Die ME/CFS gilt seit 1969 als neurologische Erkrankung.