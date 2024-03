Kaum erforschte Krankheit bekannter machen

Den an ME/CFS-Erkrankten eine Stimme geben - das ist das Anliegen von Cornelia Reichstein aus Radebeul. Sie hat den "Trauergang" und die Liegend-Demo mitorganisiert. "Wir wollen damit auf unsere Trauer aufmerksam machen und zeigen, dass wir endlich gesehen werden", sagt Reichstein. Denn ME/CFS sei so gut wie nicht erforscht, Hilfe für Betroffene gebe es keine. "Wir wollen erreichen, dass die Krankheit mehr erforscht und anerkannt wird", so Reichstein. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Wir wollen erreichen, dass die Krankheit mehr erforscht und anerkannt wird. Cornelia Reichstein will die Krankheit ME/CFS bekannter machen

Die 45-Jährige erkrankte nach einer Corona-Infektion und Long Covid selbst an ME/CFS. "Mittlerweile habe ich den Status schwerbehindert und gehbehindert - ich bin nicht mehr arbeitsfähig", so Reichstein. Die Demo habe sie vom Sofa aus organisiert. Sie stehe unter starken Medikamenten, um den Tag in Dresden durchzustehen, erzählt Reichstein.

Der Trauergang setzt sich in Bewegung. Langsam laufen die 300 Teilnehmenden vom Altmarkt zum Neumarkt. Vor der Frauenkirche legen sie sich für ein paar Minuten symbolisch auf den Boden. Viele sind stellvertretend für Erkrankte hier, die zu Hause in ihren Betten liegen. Sie halten Fotos von den Kranken in die Luft. Viele tragen Sonnenbrillen - aus Solidarität oder wegen der Krankheit. Leise erklingt Pianomusik aus einem Lautsprecher, sonst herrscht Stille rund um das Luther-Denkmal. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Auch Elena Lierck hält ein Foto ihrer 14 Jahre alten Tochter in der Hand. "Meine Tochter Kalea ist vor vier Jahren erkrankt", erzählt die 42-jährige Mutter von vier Kindern. Kalea sei früher sehr aktiv gewesen. Mittlerweile sei sie ein Pflegefall, sagt Mutter Elena: "Sie kann seit einem Jahr nicht mehr laufen, gehen und stehen. Sie ist zu 100 Prozent auf uns angewiesen." Elena Lierck engagiert sich in der Initiative "Nicht genesen Kids". Die Anlaufstelle betreut Lierck zufolge mehr als 600 Eltern von Kindern mit Corona-Folgeerkrankungen und ME/CFS. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Gerne wieder arbeiten können

Vor der Frauenkirche stehen ein Mann und eine Frau Arm in Arm. Sie tragen Sonnenbrillen. "Ich würde gerne wieder arbeiten", sagt Cora Brandner. Nach Long Covid kämpfe sie seit zwei Jahren mit ME/CFS, erzählt die Lehrerin. Die Krankheit habe den Alltag der Familie umgeworfen, sagt ihr Mann Torsten, der aus Solidarität ebenfalls eine Sonnenbrille trägt. "Neben einem 40-Stunden-Job, habe ich den Haushalt und die Versorgung der Kinder übernommen", erklärt Torsten. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel