❌ Stimmt nicht: Lauterbach hat gesagt „Intensivstationen waren nie überlastet“

Laut der BILD soll Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geäußert haben, dass die Intensivstationen in Deutschland nie überlastet waren. In Wirklichkeit hieß es in einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage des FDP-Politikers Wolfgang Kubicki: "Eine deutschlandweite, regional gleichzeitige Überlastung aller verfügbaren ITS-Kapazitäten, die eine systemische Unterversorgung von intensivpflichtigen COVID-19-Fällen oder deren strategische Verlegung ins Ausland bedeutet hätte, trat nicht ein." Tatsächlich waren die Kliniken etwa in Sachsen mehrfach überlastet und Intensivpatient*innen mussten in andere Bundesländer verlegt werden.