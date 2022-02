✔️ Stimmt: Menstruation: Zyklusveränderungen nach der Covid-Impfung möglich

Quellen: Edelman, A. et al. Association Between Menstrual Cycle Length and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination: A U.S. Cohort. Obstetrics & Gynecology 2022, Studie des Norwegian Institute of Public Health, Berufsverband der Frauenärzte (BVF), EMA: Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 7 - 10 February 2022