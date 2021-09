Spätestens seit Loriot wissen wir: Ein schiefes Bild stört uns so sehr, dass wir es geraderücken müssen. Doch Loriot wäre nicht Loriot gewesen, wenn er dadurch nicht mehr Chaos angerichtet hätte. Master-Studierende der Universität Bremen haben nun eine App entwickelt, mit der man schiefe Bilder auch akustisch messen kann: Ob ein Bild oder Objekt schief ist, ist also nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. (Nicht auszudenken, wie der Sketch dann ausgegangen wäre!)

Ein wenig erinnert das an Situationen, die wir alle kennen. Stellen Sie sich vor, ein Regal an die Wand zu halten und jemand steht dabei auf einer Leiter und legt eine Wasserwaage auf das Regal. Nun müssen Sie dessen Worten folgen, doch wie oft ist es bereits passiert, dass man links ein wenig höher halten soll und dann doch zu hoch hält? "Höher. Noch höher. Zu hoch. Noch ein bisschen", so könnte die Gesprächssituation ablaufen.