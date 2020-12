Um ihre Mission zu erfüllen, ist die Mondgöttin 5 – der chinesische Name für die Raumsonde – am 24. November ins Weltall aufgebrochen. Die Sonde befand sich einige Tagen in der Mondumlaufbahn. Am Dienstag, den 1. Dezember, ist sie auf dem Mond gelandet, wie der chinesischen Fernsehsender CCTV berichtet. Erst einen Tag später veröffentlichte die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA eine englischsprachige Pressemeldung. Die ESA unterstützt die Mission, indem sie in zwei kritischen Phasen Signale vom Raumschiff weiterleitet.