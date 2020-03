Nun werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aber nach Hause geschickt. Der Betrieb in Darmstadt wird auf das nötigste heruntergefahren. Das trifft zuerst die Forschung. Die wissenschaftliche Datenerfassung könnte demnächst reduziert oder gar ganz gestoppt werden, wenn die ESA noch mehr Personal in die häusliche Quarantäne schickt.

Die Satelliten werden deshalb aber nicht vom Himmel fallen. Die sichere und stabile Aufrechterhaltung der Umlaufbahnen wird weiterhin erfolgen. Seit dem 16. März arbeitet die Mehrheit des ESOC-Personals vom Homeoffice aus. Am Kontrollzentrum in Darmstadt selbst arbeiten nur noch die Personen, die unbedingt dort sein müssen. Es sind genau so viele, wie an einem normalen Wochenendbetrieb.