Für die USA sollte es das Ende einer schmachvollen Zeit werden. Nachdem am 8. Juli 2011 das Space Shuttles Atlantis beim 135. und letzten Start einer Raumfähre mit Astronauten an Bord ins All abhob, war vorerst Schluss mit bemannter Raumfahrt Made in USA. Zu viele Tote, zu hohe Kosten beendeten das Shuttle-Programm. Jetzt, fast neun Jahre später, sollten US-amerikanische Astronauten erstmals wieder mit einem eigenen Raumschiff von den USA aus ins All starten.