Nach dem aktuellen Update können Spieler ihre eigene Ariane 5 Rakete mit allen benötigten Stufen und Bauteilen nachbauen. Nachdem Launch der Rakete können zwei neue Szenarien angesteuert werden, die an ESA-Missionen erinnern: Die laufende BepiColombo-Mission zum Merkur und die Rosetta-Mission zum Kometen 67P/ Churyumov-Gerasimenko. Im Spiel werden aber andere Namen verwendet, da sich die Kerbalnauten in ihrem eigenen Sonnensytsem befinden. So wird aus Merkur der Planet Moho. Die Missionen, die mit dem „Shared Horizon“-Update am 1. Juli veröffentlicht werden, wurden in Zusammenarbeit mit der europäischen Raumfahrtbehörde ESA entwickelt: