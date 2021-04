Die Experten nutzen für die Weiterentwicklung der Anoden sogenanntes nanoporöses Silizium, also eine besondere Form des Elements mit winzigen Poren im Nanobereich (ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter). Dadurch ist die Oberfläche stark vergrößert und es ergeben sich spezielle optische und elektrische Eigenschaften, die bei der Herstellung von Akkus ausgenutzt werden. Letztlich kann so möglichst viel Energie auf möglichst kleinem Raum gespeichert und damit auch die Reichweite erhöht werden. Das nanoporöse Silizium wird dabei am IFAM in einem Extra-Projekt namens "RoSiLIB" erforscht. Neben höherer Energieaufnahme hat es laut der Forscher noch einen weiteren Vorteil.

Ein nanoporöses Silizium-Teilchen in extremer Vergrößerung. Bildrechte: Fraunhofer IFAM Dresden