Bau soll zeitnah beginnen

Die Prototypen sollen zeitnah, schon Beginn des nächsten Jahres in die Bauphase gehen. "Sowie wir die notwendigen Baugenehmigungen haben, geht es los", sagte Projektleiter Keil. "Wenn es alles so läuft, wie aktuell geplant, haben wir in zweieinhalb Jahren die erste Anlage."

Forschern aus Norwegen zufolge, kann man Vögel schützen, indem man ein Rotorblatt schwarz anmalt. Damit löse sich die Scheibenoptik der Rotorblätter auf und die Vögel könnten Gefahren besser erkennen. Das lässt sich sicher auch auf Riesenwindräder anwenden. Bildrechte: IMAGO / Jochen Tack

Riesiger Sprung für Energiewende

Die Entwickler der bundesdeutschen Innovationsagentur sehen ein riesiges Potenzial in der Entwicklung von Höhenwindanlagen. "Das Windrad von Horst Bendix ist eine Vision die wir aber erreichen wollen. Zunächst gilt es aber, Anlagen in diese neue Höhe zu bringen", erklärte Keil. "Wenn uns das gelingt, schaffen wir einen riesigen Sprung für Standorte in Deutschland, für die Energiewende und eben auch für den Vorsprung Europas für erneuerbare Energien."

Mit diesen Unterlagen kam Horst Bendix zur Gründungsfeier der Bundesagentur für Sprunginnovation Ende 2019 nach Leipzig. Bildrechte: SPIND

Horst Bendix erklärte MDR WISSEN bereits vergangenes Jahr den Vorteil seines Modells: "Man kommt dadurch in Höhen über 200 Meter. Der Nutzen ist ein höherer Energieertrag." Aus seiner Sicht "pures Geld", denn in den höheren Luftschichten wehen die Winde stärker und konstanter. Diese Höhenwinde will Horst Bendix mit seiner Anlage nutzen.

Wie funktioniert das Riesenwindrad?

Doch wie funktioniert das Riesenwindrad? Horst Bendix hat den klassischen Aufbau einfach umgekrempelt. Die Windkraftanlage von heute besteht aus einem Turm, auf dem befindet sich eine drehbare Gondel mit der Rotornabe, auf der die Rotorblätter sitzen. In der Gondel ist der Stromgenerator eingebaut und die ganze Anlage steht auf einem kräftigen Fundament. Doch solche Anlagen haben mit einem schweren Problem zu kämpfen: Den Biegekräften.

Enorme Kräfte in der Höhe

"An der Windenergieanlage wirkt der Wind auf den Rotor mit einer erheblichen Kraft, mit vielen Tonnen. Der Turm biegt sich dadurch durch und muss dieser Biegung widerstehen und verlangt ein großes Widerstandsmoment über dem Boden", erklärte der Senior-Ingenieur Bendix. "Je höher der Turm, umso stärker sind also auch die Biegekräfte. Dadurch wächst das Risiko für Instabilität sowie für Schäden in der Materialstruktur."

Horst Bendix ersetzt bei seiner Anlage den Turm durch eine Dreibein-Konstruktion, die aus einer vertikalen Säule und zwei Stützsäulen besteht. Und eine andere Neuerung kommt hinzu: Der Generator befindet sich nicht mehr oben in der Gondel, sondern es lagern gleich mehrere unten am Fuß der Anlage. Über ein Riemensystem wird die Windenergie von oben nach unten zu diesen Generatoren geleitet. Bendix veränderte für das Riesenwindrad Statik und technischen Aufbau komplett. Um den Biegekräften in der Höhe entgegen zu wirken, stellt er das Windrad auf eine Dreibein-Konstruktion. Bildrechte: SPIND

Drei Konzepte für Höhenwindräder

Diesen Entwurf von Bendix und zwei Variationen haben die Entwickler von Leipzig geprüft. "Wir validierten zum einen die Turmkonstruktion von Professor Bendix, zum anderen einen teleskopierbaren Stahlgitterturm und einen Stahlgitter-Hybridturm", erklärte Keil. "Hierzu haben wir jeweils eine umfangreiche dynamische Simulation beauftragt und vielversprechende Ergebnisse erhalten, dass eine Windenergieanlage in solchen Höhen technisch möglich ist."

Trotz aller Euphorie auch Risiko

Bei aller Euphorie sehen die Entwickler aus Leipzig das Projekt jedoch realistisch. "Wir sehen durchaus das Risiko, die Forschungsanlage wieder zurückbauen zu müssen." Wegen des hohen Risikos sei auch kein Unternehmen bereit, "einfach so" eine solche Entwicklung aus dem Boden zu stampfen. Zumal die Windbranche aktuell finanziell ohnehin zu kämpfen habe. Doch man sei zuversichtlich, die erste Ausschreibung sei fast abgeschlossen. Wenn das Vergabeverfahren final besiegelt sei, könne auch verraten werden, wo der Prototyp – also das weltweit erste Riesenwindrad – in Deutschland gebaut wird.

Entwickler Julius Keil von "Spind" betreut jetzt die Umsetzung des Riesenwindrades. Bildrechte: SPIND

Wo könnten Riesenwindräder stehen?

So viel lassen die Entwickler über mögliche Standorte jedoch blicken. "Wir haben eine Vielzahl an Standortangeboten, aus unterschiedlichen Gemeinden der Republik", sagt Keil. "Ein hohes Potential sehen wir für ehemalige Tagebaugebiete und für eine zweite Ebene in existierenden Windparks. So erschließen wir mit dem neuen Windrad Schwachwindregionen, wo vorher eine wirtschaftliche Windenergienutzung nicht möglich war."