Eine Forschungsgruppe des Instituts für Umweltplanung der Leibniz Universität Hannover (LUH) hat sich fünf Jahre lang mit der Frage beschäftigt, auf welchen Flächen in ganz Deutschland es mit möglichst wenig Konflikten verbunden wäre, wenn man dort große Windkraftanlagen aufbaut.

Die Wissenschaftlerinnen nennen diese Gebiete "Flächen mit geringem Raumwiderstand" und "Flächen mit mittlerem Raumwiderstand".

Stärke der Störungen von Natur und Mensch ergibt Raumwiderstand

Die drei wichtigsten Punkte dabei: Möglichst keine Störung für Natur und Biodiversität (Naturschutzgebiete, Nationalparks etc. scheiden als Standort aus) , möglichst keine akustische Störung für Menschen (gesetzlich vorgeschriebene Abstände von Siedlungen) und möglichst keine optische Störung für Menschen (z.B. in wichtigen Naherholungsgebieten). All diese Störungsarten fassen die Erstellerinnen der Daten unter dem Begriff "Raumwiderstand" zusammen.

Außerdem ist wichtig zu erwähnen, dass die Berechnungen anhand eines bestimmten Windkraftanlagentyps gemacht wurden.

Da es sich um eine hohe und vergleichsweise laute Anlage handelt, sind die Puffer/Abstandsflächen entsprechend groß.

Mit anderen Anlagen würden also andere Datensätze entstehen. Dr. Julia Wiehe, Institut für Umweltplanung der Leibniz Universität Hannover (LUH)

Weniger als vier Prozent taugliche Fläche für Windräder

Deutschlandweit eignen sich laut der Forschungsarbeit etwa 1,5 Prozent der Gesamtfläche besonders gut. Die Forscherinnen nennen das "Flächen mit geringem Raumwiderstand". Auf ihnen sei die Installation von großen Windanlagen weitgehend konfliktfrei möglich.

Hinzu kommen Flächen mit "mittlerem Raumwiderstand", weitere 2,3 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands, wo eine Windenergienutzung nach Ansicht der Wissenschaftlerinnen unter Anpassung an spezifische Standortgegebenheiten voraussichtlich naturschonend möglich ist.

Die Daten könnten in Zukunft zur Standortsuche für Windenergieanlagen genutzt sowie zur Bestimmung eines bundesweit abgeleiteten Ausbauziels verwendet werden. So könnte besser abgestimmt werden, wo Windkraft überhaupt sinnvoll ist und wo lieber auf Photovoltaik als erneuerbare Energiequelle gesetzt werden sollte. In Kombination mit Wasserkraft, Offshore-Windenergie und Geothermie sei das ein ausreichendes Potenzial für eine hundertprozentige regenerative Energieversorgung.

Die Wissenschaftlerinnen haben ihre Flächendaten als sogenannte Shapefiles zur Verfügung gestellt. Wir haben daraus eine Karte für Sachsen gebaut, in die Sie beliebig weit hineinzoomen können. So können Sie sehen, ob auch Flächen in Ihrer Region Potenzial für möglichst konfliktfreie Windräder haben.