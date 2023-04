Für die Reise zum Gasriesen wird Juice fast acht Jahre benötigen. Dabei nutzt die Raumsonde die Gravitationskräfte mehrerer Planeten und holt beispielsweise bei einem Vorbeiflug an der Erde im August 2024 noch einmal Schwung. Ein Jahr darauf, im August 2025, initiiert die Raumsonde einen Vorbeiflug an der Venus, bevor zwei weitere Begegnungen mit der Erde im September 2026 und Januar 2029 folgen.

Schwung am Mars holt sich die Raumsonde zwar nicht, aber seine Bahn wird mehrfach von Juice gekreuzt. Das klingt umständlich, ist aber nötig, da die Raumsonde ansonsten den Gasriesen verfehlt oder in seiner Atmosphäre gegrillt wird. Schließlich soll Juice den Jupiter im Juli 2031 erreichen. Wie sieht der Weg der Raumsonde Juice aus, damit sie zum Jupiter fliegen kann? Diese Infografik der Esa zeigt es. Bildrechte: Esa, ATG

Bis 2034 stehen dann 35 Vorbeiflüge an den Eismonden an, bevor die Raumsonde im Dezember 2034 in die Umlaufbahn von Ganymed einschwenkt. Juice wird sich neun Monate lang in dessen Orbit befinden, bevor der gezielte Absturz auf dem Eismond eingeleitet wird. Im September 2035 soll die Mission dann enden. Eventuell wird der Absturz hinausgezögert, jedoch liegt das auch an den Startbedingungen der Mission. Die Sonde kann nämlich nur eine begrenzte Menge an Treibstoff transportieren.

Io, Ganymed, Callisto und Europa sind Astronomen schon lange bekannt. "Anfang des 17. Jahrhunderts hat Galileo Galilei die nach ihm benannten Galileische Monde entdeckt und damit das Weltbild beeinflusst. Er hat dabei eine damals neue Technologie benutzt, ein Teleskop", erklärt Chlebek. Mit der Juice-Mission wird auch nun die neuste Technologie verwendet. Einige Instrumente sind dabei in Deutschland mit entwickelt und gebaut worden.

Ein Spiegelteleskop aus Jena für die Raumfahrtmission zum Jupiter Bildrechte: Fraunhofer IOF Mit dem Laser-Höhenmesser Ganymed Laser Altimeter (GALA) kann beispielsweise die Entfernung zwischen Juice und Ganymed gemessen werden, um die Topografie und Gezeitenverformung im Laufe der Zeit aufzuzeichnen. Mit der Bestimmung der Struktur und insbesondere der zeitlichen Veränderungen der Oberfläche der Eisplaneten ergeben sich Rückschlüsse auf die Vorkommen von flüssigem Wasser, was als Grundvoraussetzung für die Entstehung und Entwicklung von Leben gesehen wird.



"Im Rahmen der Juice-Mission kommt erstmals ein Laseraltimeter als hochgenaue Metalloptik zur Erforschung des Jupiter-Eismondes Ganymed zum Einsatz", erklärt Stefan Risse in einer Pressemitteilung. Er ist der Leiter der Abteilung Präzisionsoptische Komponenten und Systeme am Jenaer Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF. Das Spiegelteleskop für das Laseraltimeter der Raumsonde wurde in Jena entwickelt.

Ein weiteres Instrument aus Deutschland ist das Submillimeter Wave Instrument (SWI). Hiermit werden Temperaturstruktur, die interne Struktur Jupiters, Dynamik und Zusammensetzung der verschiedenen Schichten der Jupiteratmosphäre, deren Wechselwirkung untereinander sowie die äußerst dünnen Atmosphären und Oberflächen der Galileischen Monde untersucht. Die Infografik der Esa zeigt die Instrumente an Bord der Raumsonde Juice. Bildrechte: Esa, ATG

Mit Ausnahme von Io. Denn der innerste der Galileischen Monde ist kein Eismond. Auf ihm wüten Vulkane mehr als an jedem anderen Ort in unserem Sonnensystem. Dennoch möchte die Esa Daten über die dünne Atmosphäre dieses Mondes sammeln, aber auch über seinen Vulkanismus, die Wechselwirkung durch das Gravitationsfeld von Jupiter und zeitabhängige Variationen in der Aktivität von Io, die durch die Gezeitenkräfte ausgelöst werden, erklärt Altobelli.

Viel wichtiger sind die Eismonde. Dort könnten die Bedingungen für Planetenentstehung sowie die Entwicklung von Leben im Universum vielleicht am besten untersucht werden. Doch wie können die Forschenden durch die Eisschichten schauen, die von Mond zu Mond unterschiedlich dick sind?