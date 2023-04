Die Darstellung zeigt anhand eines Graphen, dass es Wasser in der Atmosphäre des Exoplaneten WASP 96b gibt und wie des verteilt ist. Bildrechte: NASA, ESA, CSA, and STScI

Düstere Aussichten für die Suche nach Leben. Das muss aber nicht so sein. In unserem Sonnensystem gibt es genug Wasser. Es gibt Asteroiden-Klassen im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, die voller Wasser sind. Selbst unser Mond beherbergt Unmengen an gebundenem Wasser. Da das Wasser aber im Staub und in Glasperlen steckt, werden wir dort kaum Leben finden. Wasser muss in seinem flüssigen Zustand vorliegen, damit es zur Entstehung von Leben führen kann.