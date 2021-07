Всё хорошо, что хорошо кончается. Das ist die russische Variante des deutschen Sprichwortes: Ende gut, alles gut. Darauf werden Mitarbeiter von Roscosmos hoffen, wenn sie wie wir heute um 14:30 das Andockmanöver des neuen russischen Moduls Nauka (Wissenschaft) an der Internationalen Raumstation ISS beobachten.

Nach jahrzehntelanger Arbeit mit vielen Verzögerungen und Pannen, soll das Forschungsmodul endlich an der Station ankommen. Seit Mitte der 1990er-Jahre arbeitet Roscosmos an dem Projekt. Am 21. Juli 2021 startete die Proton-Rakete endlich, dann der nächste Schock. Das Haupttriebwerk, mit dem das Modul zur ISS fliegen soll, zündete nicht. Auch ein Teil der Manövrierdüsen fiel aus. Offenbar alles keine Gründe, den Anflug abzubrechen oder das Andocken nicht zu vollziehen. Laut Roscomos gab es gestern um 15:43 (MESZ) die letzte nötige Kurskorrektur für den Anflug. Weitere Bahnkorrekturen seien nicht geplant. Die NASA überträgt das Mänöver ab 14:30 live. Hier können sie dabei sein