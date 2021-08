Bill Nye in einer Szene der Sendung - ''Bill Nye saves the World''

Mittels Crowdfunding in den Weltraum? Das geht tatsächlich. Denn nur so konnte die Raumsonde LightSail 2 finanziert und 2019 ins All gebracht werden. Hinter dem Projekt steckt "The Planetary Society", eine gemeinnützige, nicht-staatliche Organisation aus den USA. Sie ist international vertreten und setzt sich für die Erforschung des Sonnensystems ein. Außerdem treibt sie die Suche nach außerirdischem Leben voran. Zu ihren Mitgliedern gehört beispielsweise Bill Nye, ein bekannter amerikanischer Wissenschaftsjournalist und Vorstand von The Planetary Society. Da es sich um eine Non-Profit-Organisation handelt, lebt die Society von den Mitgliedsbeiträgen – mitmachen kann jeder, der sich fürs Welall interessiert.

Bei LightSail handelt es sich um eine Raumsonde, die mit Sonnenenergie angetrieben wird. Dafür wurden große Sonnensegel verbaut, die mit Solarenergie gespeist werden. So kann die Raumsonde wie ein Segelschiff um die Erde wandern, jedoch in mehreren hundert Kilometern über dem Meeresspiegel. Die Dokumentation zu LightSail 2 wird Sonnabend (28. August) Live auf YouTube übertragen.

Die erste LightSail-Raumsonde wurde im Mai 2015 mit einer Trägerrakete des Typs Atlas V in den Weltraum befördert. Zwei Tage nach dem Start kam es jedoch zu einer Software-Störung, die es unmöglich machte, das Sonnensegel zu entfalten oder zu kommunizieren. Am 31. Mai 2015 meldete The Planetary Society, dass der Kontakt zu LightSail 1 wiederhergestellt sei – doch der Kontakt hielt nicht lange an. Nachdem die Sonnensegel am 3. Juni 2015 entfaltet worden waren, ging die Kommunikation mit dem Raumfahrzeug am 4. Juni erneut verloren.