Die Menschheit fliegt wieder zum Mond und die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa wird wohl erst im Sommer mit Artemis I zum Mond aufbrechen – zwar diesmal noch unbemannte, doch das soll sich ab der zweiten Artemis-Mission ändern.

Ursprünglich sollte die erste westliche Mondmission seit 50 Jahren noch vor den Apollo 16 und 17 Jubiläen in diesem Jahr erfolgen. Aus dem Start Ende 2021 wurde jedoch nichts.

Die SLS-Mega-Mondrakete musste noch abschließende Tests durchlaufen, bevor sie das Orion-Raumschiff in den Weltraum schicken kann. Dazu gehörte auch der Rollout, die öffentliche Vorführung der Rakete, der am 17. März erfolgte. Die knapp 100 Meter hohe Rakete wurde auf einem riesigen Transportfahrzeug, dass fast halb so groß wie ein Fußballfeld ist, zum Launchpad 39B in Cape Canaveral (Florida, USA) gebracht. Das Vehicle Assembly Building der NASA am Space Center. Dessen Tore sind geöffnet und bereit für das herausrollen der SLS-Mondrakete. Zu diesem Zeitpunkt kann man aber nur den Turm, an dem die Rakete befestigt ist, erkennen. Bildrechte: NASA

Eine feuchte Generalprobe für die Mondrakete

Die "feuchte Generalprobe", der Wet Dress Rehearsal Test (kurz: WDR), sollte am ersten Aprilwochenende abgeschlossen werden. Dazu gehört unter anderem die Treibstoff-Befüllung der Raketentanks. Ein vollständiger Startcountdown sollte ebenso durchgeführt werden, wie die Demonstration der erneuten Starts der Countdown-Uhr und die anschließende Entleerung der Tanks. Damit wollte die Nasa die Zeitabläufe und Verfahren üben, die beim Start verwendet werden.

Den Countdown üben? Wofür das denn? Hierbei geht es nicht nur um die Uhr, sondern um die ganzen Mechanismen, die zum Start dazugehören. Beispielsweise dürfen die Triebwerke der Rakete nicht einfach zünden, wenn der Start abgebrochen wurde.



Jedoch kam es zu Komplikationen. Zum Beispiel hinderte ein Entlüftungsventil das Team daran, die Betankung der Mega-Mondrakete mit Flüssigwasserstoff fortzuführen. Die Positionierung des Ventils musste erst neu ausgerichtet werden, weswegen die Missionsleiter der Artemis-Mission am Abend des 4. Aprils (Montag) noch keine Angaben zu einem möglichen Starttermin der Artemis-I-Mission geben konnten.



Wenige Tage darauf mussten die Tests verschoben werden, weil die erste rein private Raumfahrtmission zur Internationalen Raumstation ISS am 8. April (Freitag) in den Orbit aufbrechen sollte. Die Axiom-1-Mission startete mit einer Falcon-9-Trägerrakete vom Launchpad 39A aus – also von der Nachbarstartplattform. Am Kennedy Space Center in Florida befinden sich zwei Trägerraketen. Im Vordergrund kann man die Falcon-9-Rakete vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX am Launchpad 39A erkennen. Zu dem Zeitpunkt der Aufnahme wird der Start der Axiom-1-Mission zur ISS vorbereitet. Im Hintergrund befindet sich die Mega-Mondrakete SLS auf dem Launchpad 39B. Nach den abschließenden Tests soll sie die erste Artemis-Mondmission ins All befördern. Bildrechte: Nasa

Artemis startet ... doch wann?

Mit den Verzögerungen des Tests ist eines klar: Artemis I wird nicht mehr im Mai starten können. Auch Gespräche unter anderem mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrt-Zentrum DLR bestätigten, dass der Mai-Termin bereits vor der feuchten Generalprobe nicht einzuhalten war.

Nach den abschließenden Tests will die Nasa die erfassten Daten zunächst prüfen und wird dann erst einen Launch-Datum für die erste Artemis-Mondmission verkünden.

Der frühestmögliche Start könnte dann ab dem 6. Juni erfolgen. Dann öffnet sich das Startfenster für zwei Stunden pro Tag. Falls das Wetter nicht mitspielen sollte oder es zu anderen Komplikationen kommen sollte, wird der Launch auf den Folgetag verlegt. Das kann bis zum 16. Juni so weitergehen – danach schließt sich das Zeitfenster für einen Start zum Mond.

Die nächste Launch-Möglichkeit würde am 29. Juni beginnen und am 12. Juli wieder enden. Doch egal ob Juni oder Juli: Es wird eine lange Mission werden, in der das Raumschiff zwischen 28 und 42 Tage unterwegs sein wird. Der Grund dafür ist die Himmelsmechanik. Der Mond wird in diesen Startzeitpunkten nämlich einen größeren Abstand zur Erde einnehmen.

