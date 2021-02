Seit Anfang Januar war die Rakete startbereit, jetzt hat SpaceX auch im zweiten Anlauf sein Starship, in diesem Fall die Ausgabe Nummer 9, offizielle Bezeichnung SN9, erfolgreich gestartet und in zehn Kilometer Höhe gebracht. Alle drei Triebwerke haben funktioniert, auf zehn Kilometer Höhe waren bereits zwei planmäßig abgeschaltet. Nach verschiedenen Flugmanövern sollte SN9 sechseinhalb Minuten nach dem Start in Boca Chica (Texas/USA) mit einem Triebwerk sauber auf der Plattform aufsetzen. Stattdessen explodierte die Rakete.

Same procedure as last time, könnte man sagen, nachdem im Dezember bereits SN8 bei der Landung in einem Feuerball aufging. Allerdings dieses Mal ohne Twitter-Kommentar von SpaceX-Boss Elon Musk. Der hatte sich schon Stunden vor dem Start dort für eine Weile abgemeldet.