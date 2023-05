Die Polizei hat nach einem Waldbrand am Montag in Boxberg zwei Tatverdächtige gefasst. Demnach sollen zwei 14-Jährige das Feuer gelegt haben. Ein Zeuge habe sich gemeldet und den entscheidenden Hinweis gegeben, hieß es. Nach Angaben der Polizei standen 100 Quadratmeter Waldboden in Flammen. Beim Löschen des Feuers stellten die Feuerwehrleute zwei Glutnester fest, so dass von einer Brandstiftung ausgegangen werden musste. Der Kriminaldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.