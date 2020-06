Die Studie der University of Exeter und des WWT Slimbridge Wetland Center ergab auch, dass die Vögel stärker um das Futter kämpfen, wenn es nur in einem kleinen Bereich verfügbar ist - so wie etwa in einer Futterschüssel. Daraus zieht Rose eine Erkentnisse, die vor allem für Zoos interessant sein dürfte, die Zwergflamingos halten: Vögel in Gefangenschaft sollten über eine größere Fläche verteilt gefüttert werden, rät der Verhaltensbiologe.

Ein gesunder Flamingo, der ein effizienter Fresser ist - wie das bunte Federkleid zeigt - hat mehr Zeit und Energie, um beim Fressen aggressiv und dominant zu sein. Dr. Paul Rose, University of Exeter

Flamingo-Forscher Rose untersuchte das Verhalten der Zwergflamingos im britischen Slimbridge Wetland Center in verschiedenen Fütterungssituationen. Die Tiere wurden in einem Gebäude aus einer Schale gefüttert und in einem etwas größeren Becken sowie im Freien in einem großen Becken.

Platz beim Fressen sorgt für Entspannung

Am entspanntesten waren die Tiere draußen, so Rose. Dort hätten die Vögel weniger als die Hälfte der Zeit damit verbracht, Aggressionen zu zeigen, während sie gleichzeitig doppelt so viel Nahrung aufnahmen wie bei der Schüsselfütterung. Sind sie dagegen dicht gedrängt, um an Futter zu kommen, streiten sie sich mehr und fressen weniger, erläutert der Verhaltensbiologe.

Ganz schön giftig: Bei Futter verstehen auch Flamingos keinen Spaß. Bildrechte: Paul Rose/University of Exeter Also Flamingos im Zoo einfach immer draußen füttern? Ganz so einfach ist es leider nicht: "Es ist nicht immer möglich, diese Vögel im Freien zu füttern, da Zwergflamingos nur etwa zwei Kilogramm wiegen und in Afrika beheimatet sind." In Mitteleuropa sei es deshalb im Winter oft zu kalt für in Gefangenschaft lebende Vögel, sodass sie gar nicht nach draußen gehen können. Trotzdem sollten Zwerglamingo-Halter die Tiere auch in Innenräumen über einen möglichst großen Bereich füttern, so Rose weiter.

Wenn möglich, kann die Schaffung geräumiger Fütterungsbereiche im Freien natürliche Nahrungsmuster fördern und übermäßige Aggressionen reduzieren. Diese Forschung zeigt, dass Zoos keine großen Änderungen an der Haltung ihrer Tiere vornehmen müssen, um einen großen, vorteilhaften Unterschied im Verhalten der Tiere zu bewirken. Dr. Paul Rose, University of Exeter