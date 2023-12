Dazu passt auch das Ergebnis einer aktuellen Nachhaltigkeitsuntersuchung, die das Marktforschungsunternehmen GfK zusammen mit der Rewe Group und der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis vor Kurzem veröffentlicht hat. Studienleiter Robert Kecskes erklärt gegenüber der DPA: "Der häusliche Fleischkonsum geht in allen Haushalten zurück." So sei in den vergangenen fünf Jahren der Anteil der Haushalte, in denen bewusst versucht wird, den Fleischkonsum zu reduzieren, von 37 Prozent auf mehr als 47 Prozent gestiegen. Allerdings zeigt sich das nicht im Fleischbudget: Der Ausgabenanteil von Fleisch (und Fisch, was ja für einige kein "richtiges Fleisch" sein mag) an den Konsumgütern des täglichen Bedarfs ist in den vergangenen Jahren nur wenig gesunken, nicht mal vier Prozent seit 2018. In einigen Altersgruppen ist er sogar fast stabil.