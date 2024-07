Der Klimawandel könnte die Flugsicherheit vor staubige Herausforderungen stellen: Staubige Luft kann schnell zu größeren Staubansammlungen in Flugzeugtriebwerken führen. Das zeigt ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Natural Hazards and Earth System Sciences. Die Untersuchung ergab, dass die größten Partikelmengen auf Flughäfen in der Nähe der Sahara, des Nahen Ostens und Nordindiens aufgenommen würden, wenn trockene und heiße Bedingungen große Staubstürme verursachen. Sommerflüge nach Delhi führten dabei die Liste an. Im Vorfeld der Monsunzeit wurden durchschnittlich fünf Gramm bei An- und Abflug aufgenommen. Besonders viel Staub würde beim Fliegen von Warteschleifen aufgenommen.