Wissenschaft für alle Auf der Saale schwimmt jetzt ein Bürgerforschungsschiff

Sebastian König sucht Behälter und Kescher zusammen und zwar aus verschiedenen Kisten auf einem Forschungsschiff, das kurz hinter der Brücke Giebichtenstein in Halle an der Saale angedockt hat. Eine Kiste enthält zum Beispiel Material für mikroskopische Untersuchungen und Mikroplastik, eine andere Arbeitsmittel für Probenentnahmen und chemische Analysen. Sebastian König ist Lehrer und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Halle. Zusammen mit einer Gruppe Jugendlicher geht er die Saale untersuchen.

Heute sind vier Jungen vorbeigekommen; ihnen zeigt König zuerst, wie das mit den Keschern funktioniert: "Das Netz hier ist ganz fein. Hiermit kann man ganz kleine Wassertiere, wie Algen oder sowas fangen. Die müssen dann in den Becher hier unten rein." Die vier Jungen keschern über eine Stunde in der Saale herum und fangen alle möglichen kleinen Krabbeltiere.

Es wird Zeit, zurück aufs Schiff zu gehen. Über Treppen erreicht man innen das Labor. Je nachdem welcher Wissenschaftler anwesend ist, werden dort die Instrumente der jeweiligen Station ausgepackt. "Wir haben versucht, dass jede Station einen Bezug zu Wasser hat," sagt Simon Grambau vom Verein "Science 2 Public - Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation". Der Verein hat das ehemalige Fahrgastschiff gekauft und betreibt es auch. Dafür ist neben jedem Wissenschaftler immer auch ein Vereinsmitglied an Bord und betreut die vielen Stationen.

Lehrer Sebastian König mit Schülern beim Probennehmen an der Saale. Bildrechte: Karsten Möbius

Auch der so genannte "Makerspace" hat einen Bezug zum Wasser. Hier kann man beispielsweise im 3D-Drucker kleinere Modelle drucken, die etwas mit Wasser zu tun haben. Es gibt Mikroskope, mit denen man sich schon Kleinstlebewesen angucken kann. Sogar eine Algenzucht gibt es an Bord. Inspiration für die Stationen geben auch die Partner des Vereins: Die Uni Halle, die Hochschulen Anhalt und Merseburg und die BURG Giebichenstein sind involviert mit ihrer Forschung.

Algenforschung wird beispielsweise intensiv an der Hochschule Anhalt betrieben. Auch die Studentin Anastasia beschäftigt sich damit und will herausfinden, ob Algenfasern taugen, um daraus Stoffe zu weben. Heute steht sie am kleinen Ausschank des Schiffs: