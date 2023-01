"Die Stoffwechselprodukte der Darmflora, kurzkettige Fettsäuren, stehen während der Schwangerschaft in engem Zusammenhang mit diesen Schwangerschaftskomplikationen. Sie können als potenzielle Marker für Schwangerschaftskomplikationen verwendet werden", so Rongrong Xuan aus dem Forschungsteam. Das fand unter den kurzkettigen Fettsäuren mehrere starke Kandidaten für Biomarker, insbesondere Isobuttersäure. Patientinnen mit Schwangerschaftsdiabetes und Präeklampsie wiesen zudem erhöhte Werte von Isovaleriansäure, Essigsäure und Propionsäure auf – die beiden letzteren möglicherweise aufgrund eines Ungleichgewichts der Blutfette (Dyslipidämie). Frauen, bei denen eine Gallenstauung diagnostiziert wurde, wiesen viel niedrigere Werte aller kurzkettigen Fettsäuren mit Ausnahme der Isobuttersäure auf und ihre Hexansäurespiegel standen in starkem Zusammenhang mit ihrer Erkrankung.