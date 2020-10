Nur, wie soll das gehen, wo doch Tiere – zumindest meistens – nicht sprechen können? Die Forschenden haben dazu eine künstliche Grammatik entwickelt und statt Wörtern einfach Töne verwendet. Die kamen z.B. in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander – in einer Syntax eben –, manchmal wurden sie durch Einschübe anderer Töne "gestört". Diese Einschübe sind vergleichbar mit sprachlichen Einschüben – also im Beispiel oben die Sachen mit dem Menschen und dem Wollknäuel. Solche Einschübe wurden im Test von Affe und Mensch gleichermaßen erkannt, so wie auch generelle Fehler in der Tonfolge, also der Syntax.