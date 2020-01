Er ist der Anfang von Allem: Der Urknall . Davor gab es nichts, überhaupt gar nichts. Keine Materie, keinen Raum, keine Zeit. Das ist ziemlich schwierig vorzustellen: Eine Zeit ohne Zeit. Ein Raum ohne Raum. Und dann auf einmal entsteht alles. Was unsere Vorstellungskraft übersteigt, ist eine der hieb- und stichfestesten Theorien der Wissenschaft, sagt Hendrik Hildebrandt, Professor für beobachtende Kosmologie an der Uni Bochum.

Noch lange kein Grund die ganze Urknall-Theorie abzuschaffen, entgegnet Hendrik Hildebrandt: "Da jetzt direkt drauf zu schließen, dass die Urknalltheorie damit falsifiziert ist, finde ich schon sehr sehr mutig, weil es eben so unglaublich viele andere Beobachtungen gibt, die die Urknalltheorie bestätigen", so der Kosmologe. "Das sind Tests, die die Theorie bestanden hat. Und wenn man die Spektren von ein paar Sternen aufnimmt und es da eine Diskrepanz gibt, direkt die Theorie über den Haufen zu werfen, ist, denke ich, nicht die Vorgehensweise, die die meisten Wissenschaftler, die die meisten Kosmolgen unterstützen würden."

Gerade die Häufigkeit der Elemente hatte bisher immer wieder den Urknall bestätigt. Was nicht heißt, dass die Urknalltheorie keine Schwachstellen hat. Die sieht der Kosmologe nur ganz wo anders: Eine der gravierendsten wird gerne als die Krise der Kosmologie bezeichnet: Sie betrifft die Hubble-Konstante. So heißt der Wert, der beschreibt, wie schnell sich das Universum ausdehnt. Und weil sie nun mal eine Konstante ist, muss sie einen einzigen klaren Wert haben, das gibt die Urknalltheorie so vor. Doof nur, dass je nach Messmethode unterschiedliche Zahlen rauskommen. Auch dieses Dilemma wird aber die Urknalltheorie nicht von ihrem Thron stoßen, ist sich Hildebrandt sicher:

So stellen wir uns den Urknall vor. Direkt nach dem Big Bang gab es eine sogenannte Inflationsphase, in der sich das gesamte Universum gigantisch ausdehnte. Und erst dann bildeten sich die Elemente, die Sterne und die Planeten. Bildrechte: imago/UIG

Immer mal wird die Theorie dann modifiziert und weiterentwickelt. Denn Kritik ist an sich nichts Neues. Wirkliche Alternativen gibt es aber nur im Detail. Diskutiert wird beispielsweise über den Punkt Null, den Startpunkt des Urknalls. Singularität heißt das bei den Kosmologen. Gab es zum Beispiel statt einem Big Bang, also einem Urknall, einen Big Bounce? Hendrik Hildebrandt: "Man könnte sich ja auch vorstellen, dass es nicht einen Zeitpunkt gab, zu dem das Universum geboren wurde und ewig expandieren wird, sondern dass das Universum oszilliert, in sich zusammenfällt, dabei extrem heiß wird und sich dann wieder ausdehnt. Solche Theorien gibt es, die gibt es schon so lange, wie es die Urknalltheorie gibt."