Seitdem ist die Arbeit noch präziser geworden, sind weitere Observatorien hinzugekommen. Zu den beiden LIGO-Observatorien in den USA kam der europäische VIRGO in Norditalien. In Deutschland wird bei Hannover mit GEO6000 nach Kollisionen im All gefahndet. In Japan startet demnächst KAGRA mit eigenen Messungen und in Indien ist mit dem US-indischen Kooperationsprojekt INDIGO ein fünftes Instrument in Planung. Die Wissenschaftler messen inzwischen regelmäßig Gravitationswellen, die von kollidierenden schwarzen Löchern oder Neutronensternen ausgesendet werden.