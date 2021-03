Bildrechte: Medizinische Hochschule Hannover/ Nico Herzog

Wir haben in den letzten 30 Jahren praktisch alle drei Jahre so ein neues Virus gehabt. Nicht jedes macht gleich so eine riesen Pandemie. Es gibt viele, über die redet man nicht lange oder die machen begrenzte, lokale Ausbrüche oder Epidemien. Ebola in Afrika zum Beispiel war in den letzten Jahren häufiger mal in den Schlagzeilen.