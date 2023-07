Um diesen Unterschied zu messen, implantierten die Forschenden den Mäusen einen sogenannten Neurochip, der mit mehr als 4.000 Elektroden die elektrische Aktivität des Gehirns maß. Untersucht wurde der gesamte Hippocampus der Mäuse – der ungefähr so groß ist wie ein menschlicher Fingernagel. Um Unterschiede im Leben der Mäuse messbar zu machen, zogen die Forschenden eine Gruppe von Mäusen in Standardbehausungen auf und die andere Gruppe in einem sogenannten "Enriched Environment", also in einer für Mäuse besonders abwechslungsreichen Umgebung mit veränderbaren Spielzeugen und einem Labyrinth aus Plastikröhren.