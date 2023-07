Durchgeführt wurde die Studie von Sam Reiter und Kollegen am Okinawa Institute of Science and Technology in Japan. Die tierischen Probanden gehörten der Art Octopus laqueus an, was mehrere Vorteile mit sich brachte. Sie sind recht klein, ihre Gehirne kompakt, was die bildgebenden Verfahren vereinfachte. Sie haben einen starken Kontrast zwischen den Hautfarben, zwischen denen sie bei Aktivität hin und her wechseln. Und, ganz praktisch für die Forschungsgruppe, der Octopus laqueus ist nachtaktiv, schläft tagsüber auch bei Licht und kann dann also zu ganz normalen menschlichen Bürozeiten ausgiebig erforscht werden.