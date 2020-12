Die Geminiden sind da! Mitte Dezember ist der Meteorstrom am schönsten am nachtschwarzen Himmel zu beobachten. Theoretisch sind die "Sternschnupppen" ab 18:00 Uhr sichtbar, anfangs im Nordosten, am frühen Morgen dann im Westen. Das Schöne an den Geminiden – zum einen sind es so viele Meteore, bis zu 150 Stück pro Stunde, dass auch ungeübte Beobachter garantiert nicht leer ausgehen. Zum anderen tauchen sie vergleichsweise langsam in die Erdatmosphäre ein und sind daher so deutlich und leicht zu sehen. Jedenfalls sofern die Bedingungen rundherum stimmen: Lichtarmer Aussichtspunkt und statt Wolken- oder Nebeldecke nur eine Decke um die Schultern und der Dampf des heißen Tees, die uns wärmen.