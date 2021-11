Fröhlich vergleicht das neue System mit KI-Systemen in der Radiologie: Dort zeige Künstliche Intelligenz bereits durch die Analyse von MRT-Bildern an, wo die Medizinerinnen und Mediziner genauer hinschauen sollten. Ganz ähnliche funktioniere das dann auch bei der Diagnose von Rückenproblemen.



"Wir bekommen Informationen von individuellen Abweichungen, Anomalien, die dann der geschulte Arzt weiter interpretieren muss und vielleicht einer Intervention zuführen sollte", erklärt der Experte. Die Behandlung kann dann personalisiert werden – also ganz individuell auf das jeweilige Problem des Patienten oder der Patientin angepasst. Doch bevor es für Rückenschmerz-Geplagte in der Arztpraxis aufs Laufband geht, dauert es noch ein paar Jahre. In vier bis fünf Jahren könnte die Technologie marktreif sein, schätzen die Forscher.