Es müsste also etwas her, das den Raum derartig krümmt, dass ein Loch entsteht. Ein langes Loch, wie ein Tunnel, wie ein Strohhalm. Das klassische Beispiel, wie man sich so eine Abkürzung vorstellen könnte, ist ein A4-Blatt. An die beiden äußeren Enden malen wir jeweils einen Punkt. Um von einem zum anderen Punkt zu kommen, muss ich die gesamte Länge des Blattes zurücklegen, also etwa dreißig Zentimeter. Wenn ich aber das Blatt so krümme, so falte, dass die Punkte übereinanderliegen, ist ihr Abstand nicht mal mehr einen Millimeter. Und schon haben wir die Abkürzung. Wie Raum und Zeit im Universum verändert, gekrümmt und gedehnt werden können, messen wir in der Umgebung von schwarzen Löchern. Also nichts scheint unmöglich. Aber bei der Herstellung von Wurmlöchern gibt es ein Problem, sagt Astrophysiker Falcke:

Bildrechte: MDR, J. Strippentow