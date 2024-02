Überall schnieft und hustet es. Denn pünktlich zum Jahresstart hat die Welle an Atemwegsinfekten so richtig Fahrt aufgenommen. Wenn jemand Symptome hat, heißt es schnell: Keine Sorge, es ist kein Corona. Ich habe einen Test gemacht. Aber was ist es denn dann? Denn wirklich beruhigen kann diese Aussage nicht, denn auch andere Infektionskrankheiten wie Influenza - also die Grippe - oder RS-Viren sind hoch ansteckend und können gefährlich sein.