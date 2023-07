Sie schlägt für diesen Zweck die künstliche Anreicherung von Grundwasser vor. Das bedeutet, dass versickerndes Regenwasser bei Starkregen im Frühling, Herbst und Winter aufgefangen werden soll. Das betrifft vor allem dicht besiedelte Städte wie Berlin. Dort gelangt das Wasser nur schwer in den Boden – wenn es stattdessen in die Kanalisation fließt, ist es für die Grundwasseranreicherung verloren. Um das zu vermeiden, könne man Wasser in großen Becken zwischenspeichern. Idealerweise passiere das in Senken, Seen oder Reservoiren. "Das Becken zur Zwischenspeicherung müsste mindestens so groß sein wie ein See." Allerdings gebe es in Deutschland bislang, abgesehen von klassischen Talsperren, keine Speicherbecken in dieser Größenordnung.