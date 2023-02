Siwen Wang und Kolleginnen von der amerikanischen Seuchenschutzbehörde "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) berichten im Magazin JAMA Internal Medicine über eine Kohorte von 32.249 Krankenpflegerinnen, die in den Jahren 2015 und 2017 durch Befragungen und teilweise auch durch Proben Auskunft über ihren Lebensstil gegeben hatten. Erfasst wurden dabei neben dem Body-Mass-Index (BMI) auch Rauchen, sportliche Betätigung, Alkoholgenuss, Ernährung und Schlaf.

Die statistische Auswertung zeigte: Wer in den Jahren vor der Pandemie fünf oder sechs Kategorien für einen gesunden Lebensstil erfüllte, hatte ein 49 Prozent geringeres Risiko, an Long Covid zu erkranken. Dabei stachen vor allem das Körpergewicht (BMI) und die Qualität des Schlafs als zentrale Einflussfaktoren hervor. Wer also gut geschlafen hatte und nicht übergewichtig war, erkrankte deutlich seltener an lang anhaltenden Symptomen nach einer Infektion.