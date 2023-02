Vier Hauptursachen für Long Covid

Bei einem virtuellen Panel der Leopoldina haben sich einige Fachleute über den aktuellen Stand der Forschung zu Long Covid ausgetauscht. Dabei erläuterte Akiko Iwasaki, Professorin für Immun-, Molekular- und Zellbiologie an der Yale University, dass auch von vielen anderen Viren, Bakterien und Parasiten bekannt sei, dass sie ähnliche Symptome und chronische Erkrankungen verursachen können wie Sars-CoV-2. Die zugrunde liegenden Ursachen und Mechanismen dürften sich wahrscheinlich bei vielen dieser Krankheitserreger ähneln. Und dennoch, so Iwasaki, ist Long Covid kein eindeutiges Krankheitsbild, sondern tritt in verschiedenen Ausprägungen auf. Diese verschiedenen Endotypen müssten jeweils individuell verstanden werden.

Long Covid-Betroffene können häufig nicht mehr normal arbeiten. Bildrechte: imago images/Steinach

Iwasaki erläutert, dass ihr Forschungsteam mittlerweile vier Hauptursachen für Long Covid verfolge. Die erste Ursache ist ein Virusreservoir. Das bedeute, dass das Virus weiterhin im Körper steckt und sich dort repliziert, wodurch es eine chronische Infektion verursacht. Eine zweite Ursache sei, so Yale-Professorin Iwasaki, dass die Covid-Erkrankung eine Autoimmunität im Körper akut triggert. Das sei so auch bei anderen Viren wie etwa dem Epstein-Barr-Virus zu beobachten. Die dritte Hauptursache für Long Covid liege in der Reaktivierung anderer Viren, die wir bereits im Körper tragen und die dadurch aktiviert werden. Das könnten etwa Herpes-Viren sein, erläutert die Immunbiologin. Die vierte Hauptursache betreffe vor allem Menschen, die in der Akutphase schwer erkrankt waren. Sie zeigten Gewebeschäden und -fehlfunktionen. Diese Ursachen treten keinesfalls immer isoliert voneinander auf, bemerkt Iwasaki. Sie könnten durchaus auch gemeinsam, überlappend oder sequenziell beobachtet werden.

Forderung nach mehr klinischen Studien

Für die Forschung bedeute das, dass dringend Biomarker identifiziert werden müssen, um die Erkrankten individuell und effizient behandeln zu können, so Iwasaki. Bisher kratze man erst einmal an der Oberfläche, um überhaupt die Mechanismen hinter Long Covid zu verstehen. Deshalb brauche es neben der wichtigen Grundlagenforschung auch mehr Arbeit an tatsächlichen Therapien und klinische Studien.

Menschen mit ME/CFS werden häufig komplett aus dem Leben gerissen. Bildrechte: imago images / Hans Lucas

Eine Wissenschaftlerin, die sich täglich mit Long Covid-Patienten und ihrer Therapie auseinandersetzt, ist die Charité-Professorin Carmen Scheibenbogen, Kommissarische Direktorin des Instituts für Medizinische Immunologie. Sie ist vor allem Expertin für das Chronische Fatigue Syndrom ME/CFS. Auch sie fordert mehr klinische Studien und mahnt auch die Pharmaindustrie zur besseren Mitarbeit. Auch die müsse sich mehr bemühen, schnell Medikamente zu entwickeln. Scheibenbogen erklärt, dass die ersten kleinen klinischen Studien vielversprechende Ergebnisse geliefert hätten. So spielten offenbar Autoantikörper – also vom Immunsystem gebildete Antikörper, die sich gegen den eigenen Körper richten – eine Rolle, die für Entzündungen sorgen, wie etwa entzündete Blutgefäße. Therapien und Medikamente, die solche Entzündungsreaktionen gezielt behandeln, könnten also helfen, so Scheibenbogen.

Bei ME/CFS sei jedoch unklar, welche Therapie dem jeweils spezifischen Patienten helfe. Deshalb müsse sie bei ihrer Forschung häufig Patienten vor allem dann genau untersuchen, wenn ihr Zustand besser wird, um entsprechende Biomarker zu finden, erläutert die Professorin. Und Scheibenbogen macht deutlich, dass ME/CFS eine Folge der akuten Corona-Erkrankung sein kann. Die Krankheit sei auch nicht so schwer zu diagnostizieren, wie häufig behauptet werde, wenn man die Symptome kenne. Allerdings seien viele Ärztinnen und Ärzte bis heute nur wenig vertraut mit dem Syndrom, obwohl es seit 1969 von der Weltgesundheitsorganisation als neurologische Erkrankung klassifiziert ist.

Impfung verringert Long Covid-Risiko

Die Fachleute auf dem Leopoldina-Panel mahnen auf Nachfrage an, die biologischen Ursachen für Long Covid ernst zu nehmen. Immer wieder werde behauptet, dass die Erkrankung vor allem psychosomatisch sei. Zwar könnten psychosomatische Symptome Teil von Long Covid sein, sagt etwa Charité-Professorin Scheibenbogen, aber es sei ganz generell keine psychosomatische Erkrankung. Es sei eher die schwierige Situation, in der sich die Betroffenen befänden, die zu solchen Symptomen führe.

Yale-Forscherin Iwasaki verweist auf die Untersuchungen ihres eigenen Forschungsteams, die gezeigt hätten, dass allein die immunologischen Merkmale der Betroffenen Long Covid mit 96-prozentiger Sicherheit vorhersagen konnten. Auch sie sieht psychosomatische Symptome eher als Folge denn als Ursache für Long Covid und warnt: Dieses Narrativ könne sogar schädliche Auswirkungen auf die Behandlung von Patientinnen und Patienten sowie die weitere Forschung haben.

Long Covid hat eindeutig biologische Ursachen. Bildrechte: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Der isrealische Forscher Michael Edelstein, Außerordentlicher Professor für Epidemiologie und öffentliche Gesundheit an der Bar-Ilan-University, verweist ebenfalls auf biologische Ursachen. Das sei auch angesichts der Tatsache, dass es überall auf der Welt die gleichen Muster gebe, plausibel. Wäre Long Covid eine rein psychosomatische Erkrankung, gäbe es aufgrund unterschiedlicher Kontexte kein so konsistentes Bild von Südostasien bis nach Nordamerika.