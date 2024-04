Die Ruinen der antiken Stadt Hazor liegen im Norden Israels, nördlich des Sees Genezareth. Der Ort wurde erstmals in der frühen Bronzezeit vor 5.000 Jahren besiedelt. An der Kreuzung mehrerer Handelsrouten gelegen, entwickelte sich Hazor bis zur Spätbronzezeit zu einer regionalen Metropole mit 15.000 Einwohnern. Um 1300 v.Chr. wurde die Stadt aus unbekannten Gründen zerstört und aufgegeben. In der Eisenzeit (ab 1.200 v.Chr.) fand eine Wiederbesiedlung statt, jedoch in deutlich kleinerem Rahmen. Welcher Kultur die Bewohner von Hazor angehörten, ist bislang unbekannt. Im Buch Josua des Alten Testaments der Bibel wird geschildert, wie die Israeliten das von Kanaanitern bewohnte Hazor eroberten. Die Historizität dieser Passagen ist jedoch umstritten, da die Texte aus einer wesentlich späteren Zeit stammen.